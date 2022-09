De stad Tubeke, bolwerk van de Duivels, zal het WK 2022 niet op grote schermen uitzenden

De stad Tubize heeft een harde beslissing genomen: er zullen geen gigantische schermen in de stad zijn voor de WK-wedstrijden van 2022.

Als de Rode Duivels samenkomen, wordt al jaren gezegd dat ze "naar Tubeke". Tubeke is onlosmakelijk verbonden met ons nationale team. En toch zal de stad Tubeke... de wedstrijden van de Rode Duivels niet uitzenden op een reuzenscherm.

De stad Tubeke heeft via haar burgemeester Michel Januth laten weten dat het WK om ecologische en ethische redenen deze winter niet zal worden uitgezonden. "Omdat het WK midden in de winter plaatsvindt, moeten de tenten en hallen worden verwarmd om de supporters in goede omstandigheden te verwelkomen. We zullen deze winter echter allemaal inspanningen moeten leveren om energie te besparen", begint Januth. "Een dergelijke installatie lijkt ons dan ook onevenredig en onverantwoord". Op ethisch vlak dan: "Met dit gebaar veroordeelt de stad ook de betreurenswaardige arbeidsomstandigheden die tijdens de bouw van de stadions zijn waargenomen, evenals jhet niet respecteren van de grondrechten, de rechten van vrouwen en die van LGBTQIA +".

De burgemeester heeft wel nog een boodschap voor zijn inwoners: "Dit mag de steun van de Tubekenaars voor de Rode Duivels niet aantasten! Aarzel dus niet om naar de Tubeekse horeca te gaan om hen te steunen".