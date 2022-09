📷 'Na veel getwijfel in bestuurskamer gaat Barça volgend seizoen in shirts à la Real Madrid voetballen'

De nieuwe shirts van FC Barcelona zijn gelekt. Geen nieuws? We zeggen het anders: de nieuwe shirt van FC Barcelona voor volgend seizoen zijn gelekt. En het wordt een opvallend shirt.

FC Barcelona (zie foto hierboven, nvdr.) draagt dit seizoen al een wit shirt in de uitwedstrijden, maar dat is slechts een tussenstap. Het Catalaanse management heeft beslist om volgend seizoen helemaal in het wit te gaan voetballen.

En daar zijn een pak vergaderingen over gegaan. Het is namelijk Real Madrid dat gekenmerkt wordt door de spierwitte shirts. De mosterd werd door Barça en Nike gehaald bij het shirt dat door onder anderen Johan Cruijff werd gedragen in seizoen 1977 - 1978.