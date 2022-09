Van Gaal weer in de clinch met journalist waar hij al eerder mee botste: "Schrijf maar op dat het vriendjespolitiek is"

De persconferenties met Nederlands bondscoach Louis van Gaal zijn nooit saai. Zeker niet als Valentijn Driessen, journalist van De Telegraaf, in de perszaal zit. De twee hebben een bijzondere relatie.

Eind mei vroeg Driessen al aan Van Gaal dat "hij niet door de mand viel bij de spelers' door Guus Til op te roepen en Georginio Wijnaldum niet". Deze keer ging het over de oproep van Davy Klaassen, die bij Ajax geen basisspeler is.

"Die jongens hebben een hele carrière achter de rug", aldus Van Gaal. "En jij wil ze maar neerzetten als kleine jongens. Dat jij dat vindt, schrijf dat lekker in die krant van je. Maar ga mij die vraag niet stellen, want ik ga mijn spelers niet afvallen. Als jij het zelf niet kan zien, jammer. Nee, het is gewoon vriendjespolitiek, schrijf dat maar op. Het is niet objectief."

Ook over doelman Noppert kreeg hij een vraag. Waarom die erbij zat? Zijn antwoord ziet u hieronder...