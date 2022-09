Cristiano Ronaldo krijgt prijs en doet onthulling over nationale ploeg van Portugal

Cristiano Ronaldo heeft ondanks de 37 lentes achter zijn naam nog heel veel doelstellingen in zijn carrière.

Cristiano Ronaldo ontving dinsdagavond de prijs voor Portugese topscoorder aller tijden. Hij scoorde maar liefst 117 keer in 189 wedstrijden met de nationale ploeg.

Op het Quinas de Ouro-gala vertelde Ronaldo een en ander over zijn carrière als international. “Ik ben trots om deze prijs van deze grootte in ontvangst te nemen. Ik had nooit gedacht dat ik dit op een dag ging bereiken. Het is een lange weg geweest, maar het is nog niet afgelopen.”

Daarna deed hij zijn plannen als international uit de doeken. “Het WK in 2022 is het volgende doel, maar dat is het EK in 2024 ook. Ik voel nog steeds de motivatie. Mijn ambities zijn hoog. Ik wil erbij zijn op het WK én op het EK.”