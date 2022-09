🎥 Een avondje Nations League: Nederland maakt het bijna onmogelijk voor Rode Duivels (dankzij Vincent Janssen) en Frankrijk weet weer wat winnen is

Ondanks de overwinning van de Rode Duivels tegen Wales wordt het heel lastig voor de Belgen om zich te plaatsen voor de final four van de Nations League. En ook tal van andere landen kwamen aan de bak: een overzicht.

Nederland (met Vincent Janssen) - Polen

Nederland trok naar Polen om zich virtueel te kwalificeren voor de final four van de Nations League. Met een overwinning was Oranje er praktisch zeker bij. Enkel indien België zou winnen tegen Wales én met 3 doelpunten of meer zou winnen tegen Nederland komende zondag (u herinnert zich vast nog de 1-4 blamage in Brussel eind vorig seizoen), kon de eindronde van de Nations League de Nederlanders nog ontlopen.

De wedstrid begon alleszins niet fraai voor Nederland. Na één minuut werd Teun Koopmeiners even knock out tegen de grond gewerkt. 5 minuten later werd de middenvelder op een brancard en zichtbaar aangeslagen afgevoerd. In de tweede helft moest ook Depay nog geblesseerd naar de kant.

Na een kwartier bracht PSV'er Gakpo Oranje op voorsprong. Nederland was de betere ploeg in de eerste helft maar kon de score niet verdubbelen. Net wanneer Polen beter begon te voetballen in de tweede helft, lukte het toch voor Nederland. De ingevallen Vincent Janssen (Antwerp) bediende Bergwijn voor de 0-2.

Frankrijk-Oostenrijk

De wereldkampioen van 2018 is een van de favorieten om zichzelf op te volgen in Qatar binnenkort maar dan moesten Les Bleus eerst iets doen aan hun vormpeil. De troepen van Didier Deschamps wonnen sinds 16 november 2021 geen competitieve partij meer. Thuis tegen Oostenrijk moesten ze beter doen dan de 1-1 op verplaatsing.

Frankrijk was lange tijd de betere ploeg tegen Oostenrijk en zag dat net voor het uur ook beloond worden met een doelpunt. Mbappé dribbelde zich vrij en knalde het leer tegen de touwen. Even later verdubbelde Giroud de score.

Kroatië-Denemarken

Frankrijk is er al zeker niet bij in het final four-toernooi binnenkort maar wel Kroatië of Denemarken. De Kroaten nemen een stevige optie op groepswinst na de 2-1 overwinning tegen Denemarken vanavond. Borna Sosa zette de thuisploeg op voorsprong maar Eriksen maakte een kwartier voor tijd opnieuw gelijk. Enkele minuten later zorgde Lovro Majer echter opnieuw voor een voorsprong van Kroatië.

De Kroaten springen zo over Denemarken in de stand en trekken zondag naar Oostenrijk om groepswinst af te dwingen. Denemarken moet thuis tegen Frankrijk winnen én hopen dat Kroatië niet wint.

Groepen C en D

Ook enkele mindere voetbalgoden kwamen vanavond in actie. In pot C won Kazachstan met 2-1 van Wit-Rusland en ging Azerbeidzjan met 1-2 winnen in Slowakije. De Kazachen zijn zeker van groepswinst.

Luxemburg speelde knap 3-3 gelijk in Turkije. Onze buren zullen echter wel balen aangezien ze tot drie keer toe op voorsprong kwamen. Maxime Chanot (ex-Beerschot en Kortrijjk) maakte een eigen doelpunt. In dezelde groep speelden Litouwen en de Faroer 1-1 gelijk. Door de twee remises is Turkije zeker van groepswinst.

En nog een niveautje daaronder in groep D ging Moldavië verrassend winnen bij Letland. Dwergstaat Andorra won dan weer met 0-2 van die andere dwergstaat Liechtenstein. Letland en Moldavië strijden er nog om de groepswinst.