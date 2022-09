Nieuwe doelman Manchester United loopt meteen blessure op bij nationale ploeg

Geen goed nieuws bij Manchester United: hun nieuwe doelman, Martin Dubravka, keert terug van zijn nationale ploeg met een blessure.

De 33-jarige nieuwe doelman van Manchester United, Martin Dubravka, wordt sinds deze zomer gehuurd van Newcastle. Hij werd opgeroepen voor de nationale ploeg van Slowakije, maar keert nu dus al sneller terug dan verwacht. Dubravka liep een blessure op in de aanloop naar de wedstrijden tegen Azerbeidzjan en Wit-Rusland.

De ervaren doelman keert nu meteen terug naar Carrington om te laten beoordelen hoe ernstig de blessure is. Tot nu toe kon Dubravka nog niet debuteren voor Manchester United en zo lijkt hij nog een tijdje langer te moeten wachten. Hij is ook gehaald als goede doublure van David De Gea, dus nog geen reden tot paniek bij Ten Hag & co.