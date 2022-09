Voor zoveelste keer tegen het voor de Duivels moeilijk te kloppen Wales: "Soms gebeurt het zonder aanwijsbare reden"

Hier gaan we weer: voor de zoveelste keer treffen de Duivels Wales. Het land dat zo moeilijk te kloppen is voor de Belgische nationale ploeg.

In de laatste tien jaar speelden België en Wales al liefst acht keer tegen mekaar. Wegeteld twee van deze interlands werden door de Rode Duivels gewonnen. Het Nieuwsblad vroeg aan Vital Borkelmans waarom de Belgen het vaak zo moeilijk hebben tegen Wales.

"Dat is altijd moeilijk te zeggen. Ze staan met drie achterin en spelen met hoog opkomende vleugels. Maar zo voetballen veel landen en ploegen. Dat was niets nieuws", lag het volgens de voormalige assistent-bondscoach niet aan de speelwijze van Wales. "Soms gebeurt het gewoon dat je als club of land moeite hebt met een bepaalde tegenstander zonder dat daar een aanwijsbare reden voor is."

Zelf ervaren als voetballer

"Ik heb het zelf ook meegemaakt als voetballer. Ik herinner mij nog de klassieke zwarte oktobermaand met Club Brugge. En plots ging die over. Daar is geen uitleg voor. Ik denk dat het na een nederlaag iets psychologisch is dat de volgende keer onbewust opnieuw meespeelt", redeneert Borkelmans.

Het is dan ook iets dat kan gaan leven, zowel binnen een spelersgroep als in de media. "Als de pers dan ook nog eens begint te spreken van een zwart beest, gaat dat onbewust nog meer in je hoofd kruipen. Want ook spelers en trainers lezen de media. Voor de tegenstander is zoiets dan weer een extra stimulans."