Ronny Van Geneugden bij MVV: "Jumbo-Visma en RC Genk als ultiem voorbeeld"

Ronny Van Geneugden is sinds vorig jaar technisch manager bij MVV Maastricht. Hij is mee verantwoordelijk voor de jeugdopleiding.

Vorig jaar in de zomer trok Ronny Van Geneugden naar MVV Maastricht. Hij werd er technisch manager en een van de grondleggers van de jeugdopleiding daar. Ze willen die jeugdopleiding verder uitbouwen.

"Natuurlijk is RC Genk een voorbeeld voor MVV", vertelde Van Geneugden via de clubwebsite van MVV. "Al is de financiële situatie helemaal anders. Maar het begint wel allemaal met hetzelfde. Er is één visie, één speelstijl voor de hele club, structuur en de goede faciliteiten. We werken bij MVV daar hard aan en hebben daar al grote stappen in gezet. Van jeugdspelers vanaf 12 jaar willen we het parcours op papier zetten om die naar de A-kern te laten doorstromen."

Van Geneugden wil dat de club op lange termijn werkt. De club moet groeien om zo beter te worden en misschien de top te bereiken. Hij vergeleek het met Jumbo-Visma: "Afgelopen zomer wonnen ze de Tour de France. In 2015 is de ploeg opgestart. 7 jaar later zijn ze de beste ploeg ter wereld. Dat kost tijd en je moet durven vasthouden aan je visie."