Franky Van der Elst zou middenvelder die nog niet geselecteerd werd meenemen naar WK

Het speculeren kan beginnen. Wie gaat er in de 26-koppige selectie van Roberto Martinez voor het WK in Qatar zitten. Franky Van der Elst zou alvast een verrassing meenemen.

In de verdediging zou hij wel Denayer niet meer oproepen. "Jason Denayer laat ik thuis, want die heeft voorlopig geen club. En zelfs als die plots toch een club vindt, dan nog zit hij met een ­gigantische achterstand wat matchritme betreft. Voor Zeno Debast kies ik wel, want die speelt bij Anderlecht op exact dezelfde positie. Al zou ik wel niet met ­Debast starten, maar hij kan wel nuttig zijn", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Wie hij wel zou meenemen: Roméo Lavia, de ontdekking bij Southampton. "Lavia zal binnenkort wel opnieuw fit zijn. Ik heb hem zien scoren tegen Manchester United, dat was straf. Het is een jonge gast en zo'n frisse man is altijd handig. Dat heb je wel nodig op een toernooi. Die kan bovendien onbevangen spelen, zoals Doku op het EK vorig jaar of Origi in Brazilië."