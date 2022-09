Deniz Undav in januari naar Union? Het zou zo maar kunnen...

De transfer van Deniz Undav van Union naar Brighton heeft de Duitser nog niet veel opgeleverd bij zijn nieuwe club.

Undav stond dit seizoen één keer in het basiselftal en scoorde meteen ook, al was dat tegen derdeklasser Forest Green Rovers in de bekercompetitie.

In de competitie waren er voor Undav amper 18 speelminuten weggelegd. Die verzamelde hij dan ook nog eens via drie korte invalbeurten.

Na het vertrek van Graham Potter en met de komst van Roberto De Zerbi lijkt Undav nog minder aanspraak te maken op speelminuten dan het al het geval was.

Het zou dan ook best wel eens kunnen dat Undav in januari op uitleenbasis terugkeert naar Union om daar het nodige ritme terug te vinden.