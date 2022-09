'Gerard Piqué bedankt voor transfer naar Atletico Madrid'

Gerard Piqué zit tegenwoordig vooral op de bank bij Barcelona. Er was al interesse van buitenaf.

Bijna zijn hele carrière was Gerard Piqué sterkhouder centraal achterin bij Barcelona, maar dit seizoen lijkt is dat anders. Dit seizoen zit hij vooral op de bank en kwam hij nog maar 2 keer in actie. In de Champions League speelde hij een helft mee tegen Viktoria Plzen. In LaLiga speelde hij een hele wedstrijd tegen Cadiz.

Piqué moet vechten voor zijn plaats in de basis. Volgens Sport kon hij naar Atletico Madrid gaan. Diego Simeone zou hem een contract aangeboden hebben, maar Piqué bedankte daarvoor. Hij wil liever bij Barcelona blijven en vechten voor zijn plaats in de basis.

De huidige blessuregolf bij Barcelona kan Piqué helpen om terug een vaste plaats in de basis te hebben. Hij is momenteel een van de 3 fitte centrale verdedigers bij de club.