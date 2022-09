Philippe Clément wil niet rekenen: "Ambities in elke wedstrijd

AS Monaco heeft een trage start van het seizoen, maar Philippe Clement wil er geen rekenoefening van maken.

Philippe Clement is in gesprek met L'Equipe TV duidelijk over de ambities van zijn ploeg. "We hebben ambities in elke wedstrijd," zei hij heel erg duidelijk.

"Of het nu in Ligue 1, de Europa League of de Franse beker is, ik wil niet rekenen. Ik wil een team dat speelt om elke wedstrijd te winnen. We willen zo hoog mogelijk eindigen. We zullen zien waar we eindigen."