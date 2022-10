Brecht Capon blijft met zure nasmaak achter na eerste basisplaats bij KV Oostende: "Er zat meer in"

Na zijn kuitblessure stond Brecht Capon voor het eerst in de basis bij KVO.

Brecht Capon was sterk bezig tijdens de voorbereiding, maar kreeg toen last van zijn kuit. Daarna kreeg hij ook last van zijn andere kuit. Na invalbeurten tegen Gent, STVV en Cercle Brugge maakte Capon tegen Genk voor het eerste de 90 minuten vol.

Ondanks het feit dat de kustploeg al na drie minuten op voorsprong via kwam Hornby bleef het na de gelijkmaker van Onuachu en de winning goal van Muñoz in de slotfase achter met lege handen.

“Na een break was het hét moment om iets te doen tegen Genk, bij wie verschillende internationals pas laat teruggekeerd waren. We gaven de gelijkmaker weg want we liepen uit positie. Dat was niet nodig”, zegt Capon.

KVO gaf niet veel weg

“Een puntje zat zeker erin, wellicht zelfs meer. De organisatie stond goed. We gaven niet veel grote kansen weg maar we moesten voor meer dreiging zorgen”, zegt de verdediger nog.

KVO moet volgende week tegen Seraing ook Atanga missen na zijn rode kaart. “Dat wordt nog meer een belangrijke match, zeker omdat Seraing vrijdag gewonnen heeft.”