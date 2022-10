Trossard in de zevende hemel met nieuwe trainer: "Mooie tijden tegemoet"

Met drie doelpunten tegen Liverpool speelde Rode Duivel Leandro Trossard zich bij Brighton & Hove Albion helemaal in de kijker.

Na goed een kwartier spelen had Trossard al voor de 0-2 gezorgd. Liverpool nam het commando over en ging met 3-2 aan de leiding, maar opnieuw Trossard zorgde voor de 3-3.

Trossard kon met zijn vreugde achteraf geen blijf, ook al leverde dat geen overwinning op. “Het is altijd leuk om te scoren, zeker op Anfield, en nu scoor ik zowaar een hattrick”, vertelt Trossard op Sporza.

“Het is natuurlijk jammer dat we niet winnen, maar een punt hier is ook een goed resultaat. Beide teams hadden meer kunnen scoren, maar Liverpool is een goed team. We kunnen dus wel tevreden terugblikken op de wedstrijd.”

De klik met de nieuwe trainer Roberto De Zerbi lijkt er nu al te zijn. “De nieuwe coach heeft deze week al veel proberen werken aan het tactische aspect, maar door de internationale break had hij natuurlijk niet veel tijd. Je ziet dat hij heel gepassioneerd is en ik denk dat we mooie tijden tegemoet gaan samen.”