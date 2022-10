Hoefkens ziet mogelijkheden voor Club Brugge: "Geloven in de tweede ronde"

Club Brugge gaat na twee speeldagen met het maximum der punten aan de leiding in de poulefase van de Champions League.

Nu volgen echter twee wedstrijden tegen Atletico Madrid. “Het geloof in de kwalificatie voor de tweede ronde is er”, liet hij op zijn persconferentie weten.

“Als club zetten we stappen. Het geloof in de volgende ronde van de Champions League is er absoluut. Dat was er de voorbije jaren niet altijd. Natuurlijk spelen we tegen de absolute top. Maar als we een goede dag hebben maakt het niet uit wat de andere ploeg daar tegenover stelt.”

Atletico Madrid wordt geen gemakkelijke tegenstander voor blauwzwart. “Ze hebben enorm veel kwaliteiten. Voor ons als club is dit een volgende test. We zetten stappen in het benaderen van zo'n wedstrijden. Tegen Leverkusen thuis deden we het goed. In Porto was het weer helemaal anders. Daar, in een vijandig stadion, het balbezit opeisen, was gigantisch. Nu komt er weer een nieuwe uitdaging aan.”