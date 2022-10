Red Bull heeft vleugels in de Champions League

Red Bull kwam al in actie in de vooravond op deze woensdagavond. Zowel Salzburg dat thuis Dinamo Zagreb ontving als (Rasen Ballsport) Leipzig dat het Schotse Celtic in de ogen keek.

Red Bull Salzburg - Dinamo Zagreb

Salzburg en Dinamo hielden elkaar in evenwicht in de eerste helft. De meeste kansen waren voor de thuisploeg, maar Dinamo hield de bal iets beter in de ploeg.

Het was wachten tot de 71ste minuut dat het eerste doelpunt viel in deze partij. Noah Okafor mocht vanop de stip de thuisploeg op voorsprong brengen. Net zoals in de eerste helft waren de meeste kansen voor de thuisploeg, maar ze konden de voorsprong niet verder uitdiepen.

RB Leipzig - Celtic

Voor Leipzig begon de partij al lastig want na 13 minuten moest Gulasci geblesseerd naar de kant voor Blaswich. Amper 6 minuten later scoorden ze, maar het doelpunt van Nkunku werd afgekeurd. In de 27ste minuut telde zijn doelpunt wel en stond het 1-0. Vlak voor rust zag Celtic ook al een speler geblesseerd het veld verlaten. McGregor moest plaatsruimen voor Abildgaard en zo ging Leipzig met een 1-0 voorsprong de rust in.

Beide teams waren amper twee minuten aan het spelen en Jota werkte de gelijkmaker tegen de netten en alles begon terug opnieuw. In de 63ste minuut keurde de VAR wederom een doelpunt vaan Leipzig af, maar ze bleven niet bij de pakken zitten want één minuut later stond de voorsprong op het bord via André Silva. Dezelfde Silva zette de 3-1 eindstand op het bord.