Steun voor Alfred Schreuder uit toch wel onverwachte hoek: "Als er iemand schuld heeft, zijn dat de opvolgers van Marc Overmars"

Ajax kreeg dinsdag een fikse rammeling van Napoli. Het werd maar liefst 6-1 en Alfred Schreuder kreeg heel wat kritiek te verwerken. De Ajax-trainer kreeg echter steun van analist Johan Derksen.

Derksen is er normaal als de kippen bij om een sarcastische opmerking te maken, maar niet over Schreuder deze keer, zo blijkt. "Ik heb me zó geërgerd aan de media", zegt Derksen bij Vandaag Inside. "Grote koppen: 'Crisis bij Ajax'. Dit heeft niets met een crisis te maken. Je hebt drie veteranen (Dusan Tadic, Daley Blind en Remko Pasveer, red.), die kunnen op dit niveau niet meer mee. In de Eredivisie gaat het nog wel. De andere jongens kunnen in Nederland nog wel kampioen worden, maar hebben over de grens niets te zoeken. Je kunt de spelers niet de schuld geven, want Napoli had op elke positie een betere speler."

De schuld zoekt hij hogerop. "Schreuder heeft gewoon een goed elftal opgesteld. Als je iemand iets kwalijk kunt nemen, zijn dat de opvolgers van Marc Overmars. Die hebben heel veel spelers aangekocht, maar de trainer vindt ze niet goed genoeg om op te stellen. Dat zijn 'normale' spelers en daar heeft Ajax er al heel veel van. Maar ze hebben een abnormale speler uit het elftal gehaald die nu ook bij Manchester United uitblinkt", doelt Derksen op Antony.