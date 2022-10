De tegenstanders van Beerschot passen zich elke wedstrijd aan: "Ik beschouw dat als een compliment"

Beerschot ontvangt in eigen huis Dender dit weekend. De trainer, Andreas Wieland, blikt vooruit en kijkt al vooruit naar waar Beerschot moet staan op de laatste speeldag.

Alles zit dicht bij elkaar in de Challenger Pro League. Winst of verlies, het kan een immens verschil uitmaken. “Het toont dat alles erg dicht bij elkaar zit in deze reeks”, zegt Andreas Wieland tegenover Gazet van Antwerpen. “Daarom zijn we ook nog niet écht met dat klassement bezig. Na 22 speeldagen moeten we in de top-6 staan. Dat is nog altijd onze eerste betrachting. Of we na dit weekend eerste, tweede of derde staan, dat is momenteel nog niet zo belangrijk. Als we zondag maar winnen.”

Een compliment voor Beerschot want de tegenstanders kiezen ervoor om tegen hen niet hun eigen spel te spelen. “Bijna alle tegenstanders passen hun systeem aan als ze tegen ons spelen. RWDM speelt in principe op balbezit en met hoge druk naar voor. Tegen ons kropen ze terug en lieten ze de bal aan ons. Ik beschouw dat als een compliment. Wij moeten ons nu gewoon nog beter wapenen tegen het reactievoetbal van de tegenstanders. Tegen RWDM liepen we een aantal keer in het mes.”