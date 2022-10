Reeksen spreken voor zich, al rekent Karel Geraerts zich nog niet gewonnen: "Reactie van Braga zou fel kunnen zijn"

De reeksen waar de ploeg van Karel Geraerts enerzijds en Braga anderzijds aan bezig zijn, doen vermoeden dat het weer een dol Union-avondje kan worden aan Den Dreef.

Club Brugge heeft zich reeds gekwalificeerd voor de volgende ronde op het kampioenenbal. Doet Union hetzelfde in de Europa League? "Club gaat zijn weg in de Champions League. Wij hebben ons eigen parcours in de Europa League en kijken in de eerste plaats naar onszelf. Ik ben wel trots en fier dat we het allebei goed doen. Dat komt het Belgische voetbal ook ten goede", aldus Geraerts tijdens zijn onderonsje met de pers.

Union pakte 9 op 9 in Europa en won ook nog de laatste drie wedstrijden in de competitie. Braga zit dan weer aan drie nederlagen op rij over alle competities heen. "De reactie van Braga zou na die reeks wel eens fel kunnen zijn. Dat we zelf in een goede periode zitten, geeft een boost en is leuk voor het vertrouwen. Dat betekent evenwel niet dat we met een 1-0-voorsprong aan de wedstrijd beginnen."

Tegenstander met ervaring

Karel Geraerts blijft dus op zijn hoede voor de Portugese ploeg. "Zij kunnen zich ook nog plaatsen voor de volgende ronde. Braga blijft een ploeg met veel Europese ervaring. Wij zullen klaar moeten zijn in ons hoofd."