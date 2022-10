Griezmann verontschuldigt zich bij Altético-fans: "Ik bied mijn verontschuldigingen aan voor het slechte dat ik de mensen heb aangedaan"

Antoine Griezmann heeft er wel een weekje opzitten. Zijn bizarre situatie bij Atlético Madrid werd opgelost en hij scoorde tegen Athletic Bilbao, goed voor de winnende treffer. Na de match sloeg hij mea culpa bij de Madrileense fans.

Griezmann mocht maar een aantal minuten spelen omdat Altético anders de volle pot moest betalen aan Barcelona. Deze week namen de Madrilenen hem echter definitief over. “Ik ben heel fier dat ik hier opnieuw kon tekenen”, vertelde Griezmann in een interview. “Ik wil me ook excuseren. Ik weet dat de mensen mij willen horen: ik bied mijn verontschuldigingen aan voor het slechte dat ik de mensen heb aangedaan. Maar de grootste vergiffenis die ik vraag is op het veld, door alles te geven voor de ploeg op mooie avonden zoals deze.”

Griezmann tekende deze week tot 2026 en de club betaalt zo'n 24 miljoen aan Barça voor de Franse aanvaller, die eerder al voor Atlético speelde.