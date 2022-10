Ex-ref Gumienny heeft zijn mening over rode kaart voor Preciado en Verstraete: "Referee Department zal geel zeggen, maar ik steun rood"

Er vielen afgelopen weekend wel wat rode kaarten. Voor Angelo Preciado van Genk bijvoorbeeld. Eentje die niet kon genegeerd worden. Die voor Birger Verstraete was dan weer voor interpretatie vatbaar.

Serge Gumienny zag Preciado even door het lint gaan. "Onbegrijpelijk dat hij ostentatief zo'n slag uitdeelde. Hij duwde eerst Mendyl, waarna Thorsteinsson erbij kwam en Preciado zich ook nog eens tegen hem ging revancheren. Ik vrees dat de Genkse verdediger enkele weken geschorst wordt", zegt hij in HBvL.

Birger Verstraete was dan weer eentje in het grijze gebied. "Jan Boterberg gaf rood voor de tackle van Birger Verstraete in Gent - Mechelen. Het Referee Department zal misschien eerder geel zeggen, maar ik steun de rode kaart. Verstraete wilde niet meer de bal spelen. Twee van de vier criteria waren maar vervuld: snelheid en kracht wel, maar voet op de grond en niet volledig met de zool. Daarom riep de VAR de scheids, maar je moet de ref hier steunen."