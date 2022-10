Na het WK dit jaar ontvangt Qatar volgend jaar ook toernooi (in de zomer) dat het in 2019 nog won

Op 20 november start het WK in Qatar. De stadions zullen ook na het WK nog dienst doen.

Qatar organiseert dus niet alleen het WK deze winter, maar wordt ook gastland van de Asian Cup, het Aziatische landenkampioenschap. Het vervangt China als organisator van dat toernooi.

Door de nog altijd geldende nultolerantie ten opzichte van corona haakte China af als gastland. De organisatoren zochten een alternatief en kwamen uit bij Qatar, dat nu toch heel wat nieuwe stadions heeft.

De Asian Cup vindt, in tegenstelling tot het WK, wel plaats in de zomer. Van 16 juni tot 16 juli 2023 verdedigt Qatar zijn titel in eigen land. Qatar won de editie in 2019 in de Verenigde Arabische Emiraten.