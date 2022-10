Zidane maakt keuze uit landgenoten: "Voor mij is Benzema de beste spits uit de geschiedenis van het Franse voetbal"

Zinédine Zidane vindt de Gouden Bal voor Karim Benzema meer dan terecht. De voormalige coach van Real Madrid had enkel superlatieven voor zijn landgenoot.

Zidane en Benzema hebben een heel goeie relatie. "Karim is een legende geworden bij Real, hij heeft ongelooflijke dingen bereikt en zal nog heel lang door mensen worden herinnerd", zei Zidane tegen L'Équipe. "Ik ben heel blij voor hem, hij verdient deze prijs. Karim heeft altijd vertrouwen gehouden in zichzelf, ook als mensen tegen hem zeiden dat hij als 9 niet genoeg scoorde. Hij is daarbij ook een spits die wanneer hij niet scoort teamgenoten beter laat spelen."

"Ik ben bijna als een oudere broer van Karim, zo noemen we elkaar ook: kleine broer en grote broer'. We hebben min of meer dezelfde achtergrond: hij komt uit Lyon, ik uit Marseille, maar we zijn opgegroeid in een buurt waar het niet altijd makkelijk was én onze families komen uit nabijgelegen dorpen in Algerije. We hadden allebei ooit de droom om profvoetballer te worden. Die is voor ons uitgekomen door hard te werken."

"Of hij de beste spits in de geschiedenis van het Franse voetbal is? Iedereen heeft zijn eigen favoriet. De een zal beginnen over Papin met zijn uitzonderlijke goals, en de ander kiest voor Platini. Maar voor mij is het inderdaad Benzema. Ook omdat ik lange tijd met hem heb samengewerkt. Ik ken zijn kwaliteiten en hij kan nog veel sterker worden."