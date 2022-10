🎥 Franck Ribery zet met onmiddellijke ingang punt achter carrière

In mei verlengde de 39-jarige Franck Ribery zijn contract bij Salernitana in de Serie A, maar door blessureleed stopt hij nu vroegtijdig.

Na twee matchen viel Ribery dit seizoen geblesseerd uit. “Ondanks alle inspanningen van de laatste drie maanden is de pijn in mijn knie alleen maar erger geworden”, klinkt het in een video. “De dokters hebben me duidelijk gemaakt dat ik geen andere keuze heb dan te stoppen met voetballen.”

Ribery was 22 jaar lang prof en boekte heel mooie successen. Zijn carrière kwam echt los in 2005 bij Olympique Marseille. Uiteindelijk speelde hij twaalf jaar bij Bayern München, waar hij in 2019 vertrok. Ribery scoorde ook 81 caps voor de Franse nationale ploeg.