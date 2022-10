AS Monaco van Philippe Monaco geeft 2-3-voorsprong helemaal weg

Op de twaalfde speeldag in Ligue 1 heeft Philippe Clement met AS Monaco met 4-3 verloren van Lille.

Alexsandro zette Lille op voorsprong, maar Henrique stelde de bordjes weer gelijk. Met zijn eerste van de avond zorgde Cabella voor 2-1. Disasi bracht Monaco op slag van rust langszij (2-2).

Na de pauze zorgde Wissam Ben Yedd ervoor dat Philippe Clement en co op een 2-3-voorsprong kwamen te staan, maar dat was niet voor lang.

In 10 minuten tijd ging Lille via Cabella en Bamba op en over AS Monaco. Lille wipt over AS Monaco naar de zesde plaats, Clement staat zevende.