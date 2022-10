'Nieuwe wending in de situatie van Cristiano Ronaldo: hij wil in januari naar het buitenland vertrekken'

Cristiano Ronaldo bevindt zich bij Manchester United in een lastige situatie. Volgens de Spaanse krant AS zou daar verandering kunnen inkomen.

Al het hele seizoen zijn er rond Cristiano Ronaldo perikelen. Al vanaf het begin van het seizoen zat er al ruis op de relatie met coach Erik ten Hag. Deze week kwam er een nieuw hoogtepunt nadat Ronaldo de bank in de match tegen Tottenham verliet.

Hoe het nu verder moet voor Ronaldo bij Manchester United, is niet duidelijk. Er zouden al geruchten geweest zijn dat het contract van Ronaldo ontbonden wordt.

Volgens het Spaanse AS zou een avontuur in Amerika mogelijk zijn. Ronaldo zou openstaan om in januari al naar de MLS te trekken.