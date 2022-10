Ook clubiconen United raken het niet eens over Ronaldo: "Wereldklasse" en "Beter team zonder hem"

Ronaldo werd door Erik ten Hag uit de selectie gelaten voor de match tegen Chelsea nadat Ronaldo in de match tegen Tottenham weigerde om in te vallen en eerder naar binnen ging.

Roy Keane, nog kapitein van United geweest, vindt dat Ronaldo nog altijd zijn waarde heeft. “Hij wil spelen en hij moet spelen, want hij is van wereldklasse. Hij is niet meer zo goed als tien jaar geleden, maar afgelopen seizoen was hij nog de clubtopscorer van United in een heel slecht team”, zei hij bij Sky Sports.

Een ander clubicoon van United, Gary Neville, is het niet eens met Keane. “Ze zijn beter zonder hem, ze scoren vaker zonder hem en ze pakken meer punten zonder hem. Manchester United is een beter team zonder Ronaldo.”

Volgens Neville moeten Ronaldo en United dan ook rond de tafel zitten en het contract verbreken. “Cristiano is een te goede speler en een te grote persoonlijkheid en de club moet verder. Hij accepteert het niet als hij niet de grote ster is.”

