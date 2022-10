In Nederland moest match even stilgelegd worden omdat... er een koerier op het veld stond

In de Nederlandse Eredivisie moest er gisteren ook even een match stilgelegd worden. Niet omwille van onlusten, maar wel omdat er een bezorger op het veld stond.

De wedstrijd tussen FC Volendam en SC Heerenveen werd opgeschrikt toen er een bezorger van Thuisbezorgd.nl ineens op het veld stond. De wedstrijd in het Kras Stadion lag zo'n twintig minuten stil vanwege een onweersbui. Daar hadden een aantal supporters blijkbaar honger van gekregen, want ineens stond er twaalf man in het oranje op het veld.

Volendam-aanvoerder Damon Mirani begeleidde de bezorger, die voorzien van een Go Pro-camera het hele veld was overgestoken, naar de kant. Het is niet duidelijk of het om een publiciteitsstunt ging. De wedstrijd werd vervolgens weer hervat bij een stand van 1-1. Heerenveen zou uiteindelijk met 1-3 winnen.