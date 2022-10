📷 OFFICIEEL Sobol tekent nieuw contract bij Club Brugge

Eduard Sobol verlengt zijn contract tot 2025 bij Club Brugge. "De 27-jarige Sobol kwam in de zomer van 2019 naar Club en speelde ondertussen al meer dan 120 matchen in ons shirt", klinkt het bij Club.

De Oekraïens international werd drie keer kampioen en pakte één Supercup bij Blauw-Zwart. Nu verlengt de linkerflankspeler zijn contract tot 2025.

Eddie is ready for more. ✍️✨ #Sobol2025