Eden Hazard droomt nog van uitblinkersrol op WK: "Ik wil beter doen dan in 2018"

Eden Hazard heeft bij de FIFA gesproken over het komende WK en zijn mogelijkheden om daar nog eens te kunnen schitteren. De Real Madrid-aanvaller blijkt daar nog rotsvast in te geloven en denkt zelfs aan beter doen dan in 2018.

Nochtans was zijn situatie bij Real Madrid niet van die aard dat we haleluja mogen roepen. "Het is een beetje lastig geweest. Ik had wat blessures en in mijn hoofd speelden er wat twijfels en zo van die dingen. Maar nu is alles weer normaal. Het enige waar ik naar uitkijk, is op het veld kunnen bewijzen dat ik nog altijd op mijn best ben. Meer kan ik er niet over zeggen."

Welke Hazard mogen we dan verwachten in Qatar? “Ik moet de lat hoog leggen. Ik ga proberen beter te doen dan in 2018. Het wordt lastig want toen was het al redelijk goed", zegt Hazard, die vol lof is over Roberto Martinez. “Wat zijn belangrijkste bijdrage is als bondscoach? Het is moeilijk om er één ding uit te pikken. Hij brengt ons veel bij, dat bewijst hij nu al een paar jaar. Hij houdt van voetbal en probeert altijd met nieuwe methodes te komen. Hij praat zeer veel met zijn spelers en misschien is dat wel zijn grootste kwaliteit. Bij een nationale ploeg is het goed om een trainer te hebben die close is met zijn spelers, want je ziet elkaar niet zo heel veel.”