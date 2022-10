'Newcastle wil contract van sterkhouder openbreken én gevoelig verbeteren om interesse in de kiem te smoren'

Miguel Almiron maakt dezer dagen het mooie weer bij Newcastle United. De 28-jarige spelmaker geniet interesse, maar een vertrek lijkt niet aan de orde.

Miguel Almiron heeft dan wel een contract tot medio 2024 bij Newcastle United, maar The Magpies spreken momenteel met de 41-voudig Paraguayaans over een nieuw én verbeterd contract. Dat weet The Telegraph.

Op die manier wil Newcastle ervoor zorgen dat Almiron zal blijven. Manchester City en Liverpool FC hebben zich immers al gemeld om te polsen naar zijn voorwaarden.