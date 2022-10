Premier League-Belg hoopt op selectie WK: "Gezien mijn prestaties zijn mijn kansen gegroeid"

Over twee weken maakt Roberto Martinez zijn 26 namen voor het WK bekend. Sommigen zijn nog niet zeker van hun selectie.

Er zijn al heel wat zekerheden voor de selectie van 26 bij de Rode Duivels. Enkele jonge Belgen maakten onlangs nog maar hun debuut en hopen nog op een selectie voor het WK in Qatar.

Een van hen is Amadou Onana (21). Hij maakte in juni zijn debuut tegen Nederland en ook in de wedstrijd eind september tegen Nederland stond hij in de basis. Onana maakte deze zomer de overstap van Lille naar Everton en speelt daar veel. Hij hoopt er dan ook bij te zijn, maar zeker is hij niet.

"Of ik zeker ben van mijn plaats bij de 26? Ik ben nooit zeker, zekerheden bestaan niet in het voetbal. Maar of mijn kansen gegroeid zijn na mijn seizoensbegin? Dat denk ik wel, gezien mijn prestaties. Week na week word ik beter en ik hoop dat de bondscoach die mening deelt. Als ik niet opgeroepen zou worden, zou ik uiteraard ontgoocheld zijn", zegt hij bij RTBF.