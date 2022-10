Challenger Pro League: Dender dient Club NXT eerste nederlaag in zeven wedstrijden toe

Dender kruipt raakt stillaan weg uit de onderste regionen van het klassement.

Dender begon sterk met al een goal na zes minuten van Ridwane M'barki. Club NXT reageerde wel en kon via de Japanner Shion Homma in minuut 22 gelijk maken.

Net voor de rest kwam Dender toch weer op voorsprong na een goal van Stefano Marzo. Ibe Hautekiet maakte het zijn ploeg nog extra moeilijk met een rode kaart.

Tien minuten voor tijd zorgde Tiago Cukur voor de genadeslag met de 3-1. Mathis Servais milderde wel nog tot 3-2, maar meer kon Club NXT niet meer doen.

Dender wint zo voor het eerst in 13 thuiswedstrijden nog eens, voor Club NXT is het de eerste nederlaag in zeven wedstrijden. Dender staat nu achtste met 14 punten, Club NXT staat zesde met 16 punten.