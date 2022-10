Hazard opnieuw in de basis bij Real Madrid dit weekend?

Real Madrid mist twee belangrijke spelers voor de wedstrijd van morgen tegen Girona. Krijgt Eden Hazard een nieuwe kans in de basiself van Ancelotti?

Voor de wedstrijd van morgen zullen ze het bij Real Madrid moeten stellen zonder de recente winnaar van de Gouden Bal, Karim Benzema. De Franse spits is nog herstellende van spiervermoeidheid en is twijfelachtig voor de Champions League wedstrijd tegen Celtic aanstaande woensdag - aldus Relevo. Een andere afwezige is de Braziliaan Rodrygo. Sport meldt dat hij niet aanwezig was op de laatste collectieve training.

"Gisteren trainde Benzema mee en na de training voelde hij zich niet goed. We hebben hem medisch getest en alles ging goed, hij heeft geen problemen. We moeten rekening houden met hoe de speler zich voelt. Hij is nog steeds niet 100%", zei Real Madrid coach Carlo Ancelotti. Het lijkt een uitgelezen kans voor Eden Hazard om wat speeltijd te krijgen!