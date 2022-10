Kevin De Bruyne is wederom aan een indrukwekkend seizoen bezig bewijzen de statistieken

Kevin De Bruyne is wederom aan een indrukwekkend seizoen bezig bij Manchester City. Dit bewijzen de statistieken, maar één ploeggenoot staat op eenzame hoogte.

Kevin De Bruyne is al een paar seizoenen de draaischijf bij Manchester City en dit seizoen trekt hij gewoon deze lijn door. Met twee doelpunten en negen assists staat hij 10de bij de meest efficiëntste spelers in de grote competities in Europa.

Wie anders dan Erling Haland staat momenteel op de 1ste plaats in dit klassement. Zijn cijfers bij Manchester City zijn indrukwekkend dit seizoen. Zo kwam hij al 17 keer tot scoren en gaf hij 3 assists. Bij City kan ze nog veel plezier beleven aan dit duo.