Makelaar voert druk op bij FC Barcelona om het contract van Alejandro Baldé te verbeteren

De jeugd van FC Barcelona is een kweekvijver voor talent en deze moeten ze ook langer aan zich binden om uit de financiële malaise te komen. Dit zorgt ervoor dat de makelaar van Alejandro Baldé extra druk uitoefent op de Catalanen.

Zaakwaarnemer Jorge Mendes heeft de druk op Barcelona opgevoerd in de onderhandelingen over een nieuw contract voor Alejandro Baldé. Uit het aanbod van de Spaanse topclub moet blijken dat Baldé in een rijtje gezien wordt met andere toptalenten Pedri en Gavi, vindt Mendes.

Catalaanse media melden dat er vanuit de Premier League volop interesse is voor de negentienjarige linksback. De huidige verbintenis van de jonge Spanjaard loopt medio 2024 af. Wel is het volgens Mendes de wens van Baldé om in Camp Nou te blijven. Het voorstel van Barcelona zal moeten worden verhoogd.