Michy Batshuayi pakt uit met een hattrick tegen Istanbulspor

Het was weer de avond voor Michy Batshuayi. Hij had een groot aandeel in de 2-5 zege tegen Istanbulspor.

Na 18 minuten had Michy Batshuayi al gescoord voor Fenerbahçe. Nog voor de rust verdubbelde Irfan Kahveci de score. Kort na de rust scoorde Jetmir Topalli de aansluitingstreffer, maar Batshuayi verdubbelde opnieuw de score. Topalli bracht de stand op 2-3, maar in het slot kon Enner Valencia via Batshuayi scoren. Kort daarna vervolledigde Batshuayi zijn hattrick. Batsman heeft nu 5 doelpunten in 6 competitiewedstrijden. Fenerbahçe staat nog altijd aan de leiding. Het telt 3 punten meer dan Adana Demirspor. Istanbulspor blijft voorlaatste in de stand.