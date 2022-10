Bij Real Madrid halen ze openlijk uit naar refs na puntenverlies: "Ze hebben het verzonnen"

Real Madrid speelde gisteren 1-1 gelijk tegen Girona en daardoor sluipt Barcelona dichterbij in de stand. Maar bij de Koninklijke waren ze absoluut niet tevreden met de wedstrijdleiding.

Girona kreeg immers een penalty omdat Marco Asensio hands zou begaan hebben. “De VAR riep de scheidsrechter naar het scherm voor hands van Asensio, maar op de beelden was te zien hoe de bal eerst zijn borst raakte”, klinkt het op de site van Real. “Melero López bekeek de beelden en gaf een penalty.”

Ancelotti was achteraf razend. “Ik praat normaal niet graag over de scheidsrechters, maar vandaag doe ik het wel. Het is geen strafschop, want hij raakt de bal niet met zijn hand. Ik heb het Asensio gevraagd en hij zei dat hij de bal met zijn borst raakte. Zijn linkerhand bevond zich wel in een ongewone positie, maar langs het lichaam. Hij heeft de bal gewoon niet met zijn hand geraakt. Ze hebben het verzonnen.”

Asensio deelde de beelden zelf op zijn Twitter: "De definitie van geen hands", liet hij weten.