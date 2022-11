OFFICIEEL: Piqué kondigt voetbalpensioen aan en... speelt zaterdag voor het laatst in Camp Nou

Gerard Piqué hangt de voetbalschoenen aan de haak. De verdediger van FC Barcelona zal zaterdag zijn laatste wedstrijd in Camp Nou spelen.

Gerard Piqué heeft zijn afscheid via Instagram aangekondigd. De 35-jarige verdediger was zijn basisplaats al even kwijtgespeeld.

De 102-voudig Spaans international is een jeugdproduct van La Masia en voetbalde - een ommetje langs Manchester United en Real Zaragoza buiten beschouwing gelaten - zijn ganse loopbaan voor Barça.