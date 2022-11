🎥 Roemeense speler doet een gooi naar de Fair Play Award met een zelden geziene actie

Sepsi OSK en Petrolul Ploiești speelden tegen elkaar, een duel in de Roemeense competitie. Op het einde van de 1e helft gebeurde het. Cosmin Matei van Sepsi kreeg na een voorzet vanaf links de bal aan de 2e paal, maar hij zag dat Petrolul-doelman Octavian Vâlceanu neerging na een botsing met een speler van Sepsi. Matei kon de bal gewoon binnentikken, maar koos ervoor om de bal gewoon over de doellijn te trappen.

The best thing you'll see all week.

To his colleagues' and manager's fury, Sepsi's Cosmin Matei refused to score against Petrolul when he saw the opposite keeper down. pic.twitter.com/XlNXZVaDka