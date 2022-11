🎥 AS Roma pakt punt in 94ste met dank aan Dyabala, rood voor Mourinho

AS Roma heeft in de Serie A met de punten gemorst. Het speelde 1-1 gelijk tegen Torino.

Goed nieuws voor Argentinië en AS Roma: Paulo Dyabala is terug na een maand out te zijn geweest met een blessure aan het dijbeen. Tegen Torino werd Dyabala 20 minuten voor tijd ingebracht. Hij dwong een strafschop af, maar die werd gemist door Andrea Belotti.

In de blessuretijd trapte Dyabala op de land, maar Matic knalde de rebound in doel. AS Roma kon zo een gelijkspel binnenhalen. Mourinho kreeg rood en moest Dyabala van in de tribune aanschouwen.