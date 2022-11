Cristiano Ronaldo haalt ongemeen hard uit naar Ten Hag en Manchester United

De relatie tussen Cristiano Ronaldo en Manchester United draait sinds deze zomer op een heel laag pitje, maar lijkt na een interview nu helemaal over en uit.

In een interview van anderhalf uur met The Sun heeft Cristiano Ronaldo niet veel heel gelaten van Manchester United. Hij zegt dat hij zich verraden voelt door de club.

Ook Ten Hag krijgt er stevig van langs. “Ik heb geen respect voor hem omdat hij geen respect heeft voor mij”, zegt Ronaldo. “Ik hou van deze club, maar er zijn bepaalde zaken binnen de club die ervoor zorgen dat we niet het niveau halen van City, Liverpool en nu zelfs Arsenal. Er moeten veel zaken veranderden.”

Ook Wayne Rooney, die kritiek gaf op Ronaldo, moet het ontgelden. “Ik weet niet waarom hij me aanvalt. Misschien omdat zijn carrière voorbij is en ik nog op het hoogste niveau speel. Ik ga niet zeggen dat het is omdat ik er beter uitzie dan hij… al is dat wel zo.”

Dit interview lijkt dan ook het afscheid van Ronaldo bij Man United te worden. Zijn contract loopt nog tot midden volgend jaar.