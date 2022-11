WK-gekte blijft compleet uit: ook het enige officiële Belgische WK-fandorp komt er niet

Van enige WK-gekte is ons land geen sprake. Er zou één officieel Belgisch WK-fandorp komen, maar ook die plannen worden nu opgeborgen.

De minder hoge verwachtingen voor de Rode Duivels en het plaatsvinden van een WK tijdens de winter in plaats van in de zomer heeft ook zijn invloed op de beleving in België. Eerder werden initiatieven om fans samen te brengen voor een groot scherm in Weelde en Mechelen al geannuleerd wegens een tegenvallende ticketverkoop.

De Belgische voetbalbond wilde met één officieel fandorp komen in Vilvoorde, genaamd 'The Desert'. Daar waren al tafeltjes en grote schermen klaargezet en waren ook affiches te vinden met de aankondiging van wedstrijden van de Rode Duivels. Uiteindelijk is nu beslist om niet door te gaan met de plannen voor dit WK-fandorp.

Minder animo

"We hebben veel minder tickets verkocht dan gehoopt en moeten vaststellen dat er minder animo dan andere jaren is om het WK op grote schermen te volgen", klinkt het in een persbericht. Gevolg: er gaat een streep door 'The Desert'. Wie naar de wedstrijden van de Rode Duivels in Qatar wil kijken, zal dat in andere horecazaken of thuis moeten doen.