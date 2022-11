Vinger in de richting van FIFA: "Wie dat denkt van het voetbal, die is naïef"

Op het feit dat het WK in Qatar gehouden wordt is al heel wat protest gekomen, maar volgens Marc Wilmots haalt het niet veel uit.

Dat het WK of de Olympische Spelen iets in gang kunnen zetten is volgens Marc Wilmots ijdele hoop. “Hebben de Spelen van Peking de strenge communistische lijn van China versoepeld? Werd de Krim na het WK in Rusland opnieuw toegekend aan Oekraïne?”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws.

“Men schrijft aan het voetbal krachten toe die het niet heeft. Wie denkt dat het voetbal de wereld kan veranderen, is naïef. Ga over een jaar maar eens kijken of er in Qatar veel is gewijzigd omdat wij hier in Europa een paar bordjes in de lucht steken. Die verontwaardiging zijn we in de voorbije tien jaar trouwens vergeten te tonen.”

Volgens Wilmots is er maar één iemand verantwoordelijk voor het feit dat alles in Qatar te doen is. “Het is eerst en vooral de FIFA die voor zichzelf een moreel examen moet afleggen. Messi, Ronaldo, Mbappé en Lukaku hebben niet beslist om stadions met airconditioning te plaatsen in een land dat het niet altijd even nauw neemt met de mensenrechten. Het is aan degenen die de beslissingen nemen om de gemaakte keuzes uit te leggen.”