🎥 Lionel Messi schittert in nieuwe reclame van Adidas

Lionel Messi heeft een prachtige hoofdrol in een nieuwe commercial van Adidas. De Argentijn komt zichzelf verschillende keren tegen.

In het reclamefilmpje zien we de Argentijnse grootheid in meer gedaantes terug. "Wie is beter dan één Messi?", wordt er in de reclame afgevraagd. "In onze familie doen we het onmogelijke."

Zowel de jonge als de oude versie van Messi in het Argentijnse shirt komen in beeld. Vooral de epische muziek van Opus met Life is Life maakt het helemaal af.