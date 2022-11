Ex-aanvaller van Club Brugge gevraagd naar forfait Sadio Mané: "Hij is superbelangrijk, hij is onze leider"

Dat Sadio Mané het WK moet missen, is onder meer een klap voor een ex-aanvaller van Club Brugge. In 2021 ruilde Krépin Diatta Club voor Monaco en een jaar later wil hij schitteren met Senegal op het WK.

Diatta schoof aan voor de persconferentie bij Senegal en daar ging het uiteraard minutenlang over het uitvallen van Sadio Mané. "We weten allemaal dat Sadio een superbelangrijke speler is voor ons land. Hij is de leider van onze ploeg. Hij is er nu vandaag niet. We hebben de arbeid geleverd op training en ons gericht op het collectief. Want het is enkel zo dat we tot goede resultaten kunnen komen. Door te vechten voor mekaar."

De sfeer in de groep is niet veranderd

Diatta blijft erbij dat de groep de schok over de afwezigheid van Mané goed heeft opgevangen en dat alle neuzen in de goede richting staan. "De sfeer in de groep is niet veranderd. We stellen het goed en zijn solidair met mekaar."

Doet hij die verklaringen ook als signaal richting Oranje, de eerstvolgende tegenstander van Senegal? "We hebben geen signaal te versturen naar onze tegenstander. We moeten ons enkel concentreren op onszelf. Het gaat een gecontesteerde match worden en het is aan ons om onze job te doen."