Komt er oplossing uit de bus voor Mike Vanhamel? Reeksgenoot lonkt naar Beerschot-doelman

Mike Vanhamel is al even doelman op overschot bij Beerschot. Gaat hij bij een reeksgenoot van Beerschot binnenkort aan de slag?

Dat is perfect mogelijk, want volgens Gazet van Antwerpen toont Lommel concrete interesse in Vanhamel. Dat biedt een perspectief waarbij er een oplossing uit de bus kan komen voor alle partijen. Beerschot kan definitief afscheid nemen van de doelman die naar de B-kern gestuurd werd, Vanhamel kan weer aan spelen toekomen en Lommel kan zijn keepersprobleem oplossen.

Daar hebben ze in Limburg wel degelijk mee te kampen aangezien Jari De Busser en reservekeeper Kristof Van Hout allebei out zijn. De voorbije twee duels stond de 19-jarige Montenegrijn Ivezic onder de lat, met de 18-jarige als Kemps als doublure.

Al twee maanden in B-kern

Voor Lommel zou de eventuele komst van Vanhamel dus zeer welkom kunnen zijn. In september werd hij bij Beerschot naar de B-kern verwezen wegens 'sportieve en extrasportieve' redenen.