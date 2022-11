Robert Lewandowski reageert op het vernemen van raketaanslag in Polen: "Het was geen gemakkelijk moment"

Aan Robert Lewandowski om Polen met doelpunten succes te bezorgen op het WK. De raketaanslag in zijn land eiste de voorbije dagen de krantenkoppen op.

Het is inmiddels enkele dagen geleden dat een raketaanslag in Polen plaatsvond, nadat een Oekraïense luchtafweerraket in het NAVO-land belandde. Op dat moment vertoefde de Poolse nationale selectie nog altijd in Warschau, ter voorbereiding van de vriendschappelijke wedstrijd tegen Chili.

Iedereen wachtte op informatie - Robert Lewandowski

Pas later reisden de Poolse voetballers af naar Doha. Wanneer de eerste nieuwsberichten naar buiten sijpelden over de raketaanslag, wisten Lewandowski en zijn ploegmaats niet meteen hoe daarmee om te gaan. "Het was geen gemakkelijke situatie. Iedereen wachtte op verklaringen, op informatie. Jammer genoeg waren er doden. Het is een heel moeilijke situatie."

Uiteindelijk restte er de spelers weinig anders dan zich weer op het voetbal te richten. "We hebben wel onze kalmte teruggevonden en hebben ons weer geconcentreerd op wat wij moesten doen." Polen won de oefenmatch tegen Chili met 1-0 dankzij een late goal van Piatek en komt op het WK uit in groep C tegen Mexico, Saudi-Arabië en Argentinië.