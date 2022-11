Christian Eriksen kondigt protestactie van Denemarken op WK aan, Engeland gaat stapje verder

Verschillende landen plannen een protestactie op het WK in Qatar. Het wordt uitkijken hoe de FIFA reageert.

De Deense aanvoerder Simon Kjaer zal tijdens de eerste wedstrijd van Denemarken tegen Tunesië een One Love-armband dragen. Eriksen wil zich met de ploeg verzetten tegen de discriminatie van de LGBTQ+-gemeenschap in Qatar, maar ook tegen de schending van de mensenrechten.

Ook Engeland en Duitsland zijn van plan om met de One Love-armband te spelen. Of Eden Hazard dat zal doen is niet duidelijk. In de oefenwedstrijd tegen Egypte droeg hij wel een armband in regenboogkleuren.

De Engelsen hebben ook aangekondigd dat ze op het WK voor elk duel zullen knielen tegen racisme. Om 14 uur is Iran vandaag de eerste tegenstander van Engeland.