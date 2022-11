Louis Van Gaal weet precies hoe Noa Lang in elkaar zit: "Daarom gaat hij door het vuur"

Louis Van Gaal heeft er wel een neus voor, om niet de simpelste spelers in zijn selecties op te nemen.

Bij AZ deed hij dat Mounir El Hamdaoui. Die laatste ging met heel veel trainers in de clinch, maar samen met Louis Van Gaal werd hij kampioen met AZ.

Ook Noa Lang heeft zijn El Hamdaoui-gehalte. “Noa is ook een strontvervelend ventje. Het is een straatschoffie, maar je kan niet zeggen dat het echt een rotte appel is. Louis heeft zelfs graag een paar van zulke gasten”, zegt Johan Boskamp aan Het Belang van Limburg.

“Van die jongens die net een beetje anders zijn dan normale mensen en schijt aan alles hebben. Bovendien weet Lang dat Van Gaal het beste uit hem kan halen. Daarom zal hij voor hem altijd door het vuur gaan.”